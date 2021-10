Services IT : Baker McKenzie conseil d'Azqore

Baker McKenzie a conseillé Azqore, filiale d'Indosuez Wealth Management (Crédit Agricole) et Capgemini, pour la signature d'un accord stratégique relatif à l'exécution sur sa plateforme des opérations de back-office et d'une grande partie des services informatiques de Société Générale Private Banking à l‘international.

Azqore, entreprise spécialisée dans l'exécution de systèmes d'information et dans le traitement d'opérations bancaires pour les acteurs de la gestion de fortune, fournira ses services à la banque privée Société Générale à l'international, à savoir Société Générale Private Banking au Luxembourg, à Monaco et en Suisse ainsi que le Groupe Kleinwort Hambros, dont le siège est à Londres.

Cet accord permettra à la banque privée Société Générale et ses clients de bénéficier d'une plateforme industrielle mutualisée, de services enrichis en matière de traitement des opérations et de digitalisation, améliorant ainsi l'expérience utilisateur et la compétitivité des services.

Cette opération majeure permettra à Azqore de créer une référence du secteur des services d'externalisation de l'informatique et des opérations bancaires pour la gestion de fortune, alors que l'accélération de la transformation digitale est une priorité pour le marché de la banque privée, et de renforcer sa présence et son offre de services en Europe.

La réalisation de cet accord est soumise à l'approbation des organes et autorités compétents. La migration des opérations de back-office et des services informatiques concernés se fera de manière échelonnée à partir de 2022.

Conseils

Azqore et Indosuez Wealth Management ont été conseillées par Laurent Szuskin, Associé et Elsa Dalimier, Collaboratrice, tous deux au sein du département IT/C de Baker McKenzie, ainsi que par Iris Barsan, Counsel, spécialisée en droit privé et régulation financière.

Crédit Agricole a été assisté en interne par Guillaume Durand, Group General Counsel, Indosuez Wealth Management, Nathalie Jenelten, Legal Department Head ITO/BPO, Crédit Agricole Indosuez, et Félix Lecendrier, Legal Counsel, Azqore.

Société Générale a été conseillée par Jonathan Rofé, Associé, Jeanne Dauzier, Counsel, et Marion Barbezieux, Collaboratrice, de DLA Piper.