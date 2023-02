Service-public.fr : record d’audience en 2022 pour le site de l’administration française

Informer l’usager sur les droits et démarches pour chaque étape de vie, orienté vers le bon service public, permettre d’accéder simplement aux démarches administratives et de s’assurer de la fiabilité des informations administratives… Les missions de Service-public.fr, depuis 22 ans, continuent de répondre aux besoins pratiques des Français, au quotidien.

Premier point d’entrée des Français vers l’administration, le site référence toutes les informations administratives ainsi que les démarches et services administratifs. En 2022 ont ainsi été répertoriés 3 504 fiches d’information, 1 955 formulaires administratifs, 934 téléservices et démarches en ligne et 157 simulateurs.

Service-public.fr c'est également 8 millions de démarches en ligne réalisées (demande d’acte d’état civil, inscription sur les listes électorales, changement d’adresse à destination de 15 administrations et services…) et 15 millions de comptes personnels pour stocker et suivre ses démarches.

Accessibilité pour tous

La nouvelle version du site proposée en juillet 2022 a permis une meilleure accessibilité aux démarches administratives essentielles, utiles au quotidien, et une orientation optimisée vers les services en ligne ou en physique par les administrations. Disposant du niveau 5 d’accessibilité, de la lecture audio de ses fiches Vos droits, d’un service de rappel téléphonique (web-call back), d’un échange en continu avec ses publics via les réseaux sociaux, il s’inscrit dans une démarche d’utilité et de clarté.