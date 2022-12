Serge Wilinski et Philippe Berteaux fondent Wilinski & Berteaux - WB Legal

WB Legal se distingue par sa capacité unique à apporter à ses clients un conseil sur mesure, transversal et innovant, s’appuyant sur une expérience des fondateurs de plus de 20 ans dans les principaux domaines du droit des affaires.

C’est par leur implication directe et personnelle systématique auprès de chacun de leurs interlocuteurs que Philippe et Serge ont pu développer un accompagnement individualisé et orienté vers la recherche du résultat.

Cabinet généraliste de droit des affaires, WB Legal accompagne une clientèle composée d’entreprises et de groupes de toutes tailles et tous secteurs d’activités ainsi qu’aux entrepreneurs, fonds d’investissements et cadres dirigeants.

Les pôles de compétence du cabinet couvrent :

le droit des sociétés, les fusions-acquisitions, le private equity ;

le droit social ;

la prévention des entreprises en difficulté, le restructuring ;

le contentieux, l’arbitrage et la médiation ;

le droit commercial (contrats, propriété intellectuelle) ;

le financement des entreprises ;

la fiscalité des entreprises et patrimoniale ;

les opérations immobilières et leur financement.

L’équipe de WB Legal emménagera à partir du 1er décembre dans de nouveaux locaux situés 74 avenue Kléber, 75016 Paris.

Profils

Serge Wilinski est diplômé de l'Université Paris I Panthéon Sorbonne en droit des affaires internationales. Avocat depuis 1991, il a débuté sa carrière dans des cabinets internationaux de renom avant de devenir fondateur de Wilinski Scotto et Associés, devenu WSA. Serge Wilinski est devenu l'un des associés fondateurs de Marvell qu'il a quitté en 2022 pour réactiver son propre cabinet rebaptisé WSA Legal.

Après avoir exercé dans le domaine du droit des sociétés, Serge Wilinski a conseillé ses clients en droit social. Il a également développé une expertise unique dans le traitement des transactions et des litiges internationaux dans la plupart des secteurs du droit des affaires.

Serge Wilinski est membre du conseil d'administration du réseau "Legal Netlink Alliance". Il est cité dans l'édition française de "Best Lawyers" depuis 2013.

Philippe Berteaux est diplômé de l’Université de Panthéon Assas Paris II. Avocat depuis 1993, Philippe Berteaux a débuté sa carrière au sein du cabinet Borloo & Associés dans la pratique du restructuring et du droit de la faillite. En 1999, il a rejoint le cabinet Lantourne & Associés en qualité de collaborateur senior.

En 2007, Philippe Berteaux créé sa propre « boutique » dans laquelle il représente des PME dans le traitement amiable et judiciaire de leurs difficultés. En 2012, Philippe rejoint le cabinet Marvell Avocats en qualité d’Avocat associé en charge du département Restructuring.

Philippe Berteaux conseille des clients français et internationaux dans tout ce qui se rattache au droit de l’entreprise en difficulté et intervient également dans des contentieux des affaires complexes ainsi que dans des opérations de fusion-acquisition. Il est reconnu depuis 2009 comme l’un des praticiens les plus réputés dans ses domaines d’intervention par la publication « Leaders League ». Il est membre de l’association « ARE » qui regroupe les meilleurs praticiens du restructuring.