Serge Anouchian élu président de l'ACE

Elu à la tête de l'association qui a pour vocation la formation des professionnels des fonctions support en entreprise (expertise comptable / audit, ressources humaines, gestion, management, communication…), Serge Anouchian déclare : « Cette passation de pouvoir à la tête de l'ACE s'inscrit dans la logique du rapprochement souhaité avec l'Ordre des experts-comptables de Paris-Île-de-France afin de structurer une filière d'apprentissage et de formation professionnelle répondant plus précisément aux enjeux considérables de gestion prévisionnelle des emplois et des carrières dans la branche des experts-comptables.

Celle-ci connaît en effet une forte mutation de son positionnement sur le marché de l'accompagnement des dirigeants de TPE-PME, liée à la révolution numérique, et se doit de se doter de profils de collaborateurs plus diversifiés, plus qualifiés et plus spécialisés afin d'être en mesure de répondre aux évolutions de la demande de ses clients. Cela passera notamment par l'incorporation dans le schéma des études dispensées à l'ACE de filières et diplômes nouveaux préparant aux nombreux métiers des cabinets de demain. Au-delà des profils habituels en comptabilité et gestion, paye et RH, fiscalité et gestion de patrimoine… les cabinets vont de plus en plus avoir recourt à des professionnels du numérique et de l'exploitation de données, à des spécialistes de la relation-client et du développement d'activité, à des conseillers en management et à des communicants…

Il existe donc un vrai défi d'attractivité de la part d'une profession qui a pourtant tout pour être sexy au 21e siècle. Si j'ai un message à passer aux jeunes susceptibles de faire leur apprentissage avec l'ACE et qui se posent aujourd'hui des questions sur leur avenir, je leur dirais : ‘Les cabinets d'expertise comptable vous tendent les bras ! On y trouve des métiers extraordinairement variés où l'on n'a pas le temps de s'ennuyer et des opportunités de carrière pour qui aime le contact humain et l'initiative'.

J'aurai le plaisir de pouvoir compter dans cette belle aventure sur un Bureau composé de deux vice-présidentes : Mme Eliane Droit-Mary, magistrate honoraire, et Cécile de Saint-Michel, présidente de l'Asforef (centre de formation continue de l'Ordre des experts-comptables) ; d'un secrétaire général, Laurent Benoudiz, président du Conseil régional de l'Ordre des experts-comptables de Paris-Île-de-France ; et d'un trésorier, Philippe Bonnin, vice-président de l'Institut français des experts-comptables et commissaires aux comptes (IFEC) ; et bien sûr, d'administrateurs venus du monde de l'enseignement supérieur et du conseil aux entreprises. »

Accordant autant d'importance au travail qu'à l'entraide et à la convivialité, président d'honneur de la Fédération des Experts-comptables et Commissaires aux comptes de France (ECF), président fondateur depuis 1998 de l'association FIDES devenue FIDEPROS et Chevalier du Tastevin, Serge Anouchian fut également président fondateur du Club Expert Patrimoine (CEP) en 2008 et président de la Compagnie régionale des commissaires aux comptes de Paris (2010-2012).