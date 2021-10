Septeo-Legal Suite : éclosion du leader européen des legaltechs

L'objectif de cette opération d'absorption est de lancer une dynamique accélératrice de croissance pour les deux entités dans un partenariat gagnant-gagnant. L'accent est mis sur le développement à l'international, tout en confortant leur leadership auprès des professions juridiques et des grandes entreprises françaises.

Un objectif ambitieux

« Notre ambition est d'entrer dans le top 10 des éditeurs français de logiciels d'ici quatre ans », déclare Philippe Rivière, cofondateur de Septeo. « Ce plan comporte un volet croissance organique basé sur l'excellence au service des clients du groupe et par des opérations de croissance externes ciblées. C'est dans ce contexte que Septeo a approché Legal Suite pour réaliser cette acquisition qui est une opportunité unique pour les deux groupes. »

« Ça devrait porter ses fruits assez rapidement », explique Jean-Luc Boixel, directeur général de Septeo, qui pronostique une hausse de 10 % de croissance externe du groupe, notamment auprès des pays du Moyen-Orient et en Afrique. Ces deux zones représentent un axe majeur de croissance à l'export pour Legal Suite.

La seconde ambition, portée à l'origine par Patrick Deleau et Thierry Mallat, cofondateurs de Legal Suite, est de devenir la 5e référence mondiale des legaltechs. Un challenge difficile mais possible car Legal Suite réalise plus de 30 % de son activité à l'international et a intégré dès 2013 le « Magic Quadrant » du cabinet Gartner dans la catégorie ELM (Enterprise Legal Management). En 2017, elle occupait ainsi la 7e place du classement.

Booster de synergies

Suite à ce rapprochement, Septeo et Legal Suite vont désormais mettre en synergie leurs savoir-faire, spécifiquement dans le domaine des ressources humaines (RH) et de la recherche et du développement (R&D). Elles pourront ainsi avancer de concert sur des innovations autour de la blockchain et de l'intelligence artificielle au service des professions juridiques.

Le groupe Septeo pourra aussi faire bénéficier Legal Suite de son expertise et de sa dynamique en RH. « Le groupe a réalisé plus de 200 embauches en 2017 et prévoit 77 ouvertures de postes en 2018 », précise Philippe Rivière. « Embaucher dans nos métiers est un challenge difficile », ajoute Jean-Luc Boixel, ravi de pouvoir partager son expérience en la matière auprès des 1 000 collaborateurs du groupe et des 120 ingénieurs en R&D.

En pleine mutation, les avocats, juristes d'entreprise, notaires et gestionnaires de biens immobiliers, qui constituent leur cœur de cible, représentent un marché considérable.

Avec cette opération, les intéressés prévoient ainsi une forte augmentation de leur croissance. Le nouvel ensemble de la taille d'une ETI a d'ailleurs un chiffre d'affaires (CA) prévisionnel 2018 avoisinant les 150 millions de dollars. « Dans le secteur on ne se trompe presque jamais car il y a beaucoup d'avance et de récurrence dans les commandes », précise Philippe Rivière.

Vu la conjoncture économique dans le secteur du droit et l'augmentation des obligations réglementaires, ce PDG est quasiment certain de produire un CA tournant autour des 130 millions d'euros dès 2018, puis en croissance exponentielle les années suivantes. Toutefois, la concurrence est rude, notamment face aux géants comme Wolters Kluwer, Rocket Lawyer ou LexisNexis.

Si elle ne préfigure pas forcément la naissance du leader européen incontestable des legaltechs, cette opération d'acquisition annonce néanmoins l'éclosion d'un superchampion français sur un marché en pleine expansion.