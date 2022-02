Septeo acquiert Ingeneo

« Nous sommes ravis d’accueillir Ingenoe. […] Il nous semblait pertinent d’ouvrir notre expertise aux experts-comptables et de poursuivre la construction d’une offre complète à destination des professions règlementées », précise Hughes Galambrun, le PDG de Septeo.

Avec les factures d’achats et de ventes, le traitement, le classement, l’intégration automatique, Ingeneo propose d’assister les experts-comptables avec sa solution logicielle. Le but ? Leur permettre de gagner à la fois en autonomie et en productivité avec des fonctionnalités avancées.