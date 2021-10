Sept projets pour favoriser l'autonomie des personnes âgées

L’appel à projets Exapad a pour vocation de repérer et d’encourager l’expérimentation de nouvelles solutions, qui facilitent l’autonomie des personnes les plus fragiles, à domicile ou en établissement. Cette année, sept projets viennent d’être sélectionnés :

- Ombistocking de Belovia : enfile bas de compression, électrique, portable, design et ergonomique ;

- Aipad par Global Sensing Technologies : capteur d'image avec analyse pour détections de situations dangereuses ou anormales, avec déclenchement d'une alarme adaptée ;

- Pelvis par Inawa : Solution ludique pour l'autonomie des seniors par une activité physique adaptée ;

- Imedipac® par Medissimo : pilulier connecté pour des patients autonomes et vivant à domicile ;

- Vertigo par MK Santé : aide technique qui permet de réaliser le transfert assis-debout avec un effort modéré ;

- Aidéetmoi par Santech : solution logicielle sur tablette permettant de faciliter les interactions entre la personne âgée et son entourage ;

- Vadapad par Vadapap : solution vestimentaire adaptée à la perte d'autonomie.

Cette démarche de la Ville, qui vise à expérimenter des solutions en faveur de l’autonomie des personnes âgées, s’inscrit à la fois dans une politique d’action sociale de prévention de la dépendance et dans une politique d’innovation et d’expérimentation en conditions réelles.