Sept nouveaux Tiers de Confiance rejoignent la FNTC

Parmi ces sept adhérents supplémentaires, quatre d'entres eux appartiennent effectivement à la pépinière de la confiance. Cette dernière est une unité essentielle de la FNTC, une cellule dédiée aux start-up exerçant une activité en lien avec la notion de confiance dans l'économie numérique (technique ou usage) qui souhaitent intégrer un écosystème.

« Elle fédère des néo-entrepreneurs qui font preuve de dynamisme créatif, suffisamment audacieux pour façonner l'avenir du numérique », précise Alain Bobant, président de la FNTC.

Afin de garantir l'équilibre de ses différentes composantes, les membres de la FNTC sont répartis dans 4 collèges (Prestataires et éditeurs de confiance labellisés ou certifiés ; Prestataires et éditeurs de confiance ; Experts et représentants des utilisateurs ; Institutionnels et Professions réglementées), ainsi que dans une cellule internationale et dans la Pépinière de la Confiance. La fédération accueille également des "membres associés".

Construire la confiance de demain

La fédération poursuit sa mission qui consiste à structurer les échanges numériques, entre professionnels fournisseurs et/ou utilisateurs de services numériques partageant l'objectif commun de développer la confiance dans le numérique, et à être aussi force de proposition pour la normalisation des métiers du numérique.

Ses réflexions et travaux sont organisés autour de groupes de travail réunis régulièrement. Tous les guides, référentiels et labels (qui viennent compléter les normes et certifications) sont élaborés sur la base du volontariat des membres et sont mis à la libre disposition de l'ensemble des acteurs publics et privés (plus de vingt guides en 15 ans traitant de sujets aussi variés que la signature électronique, l'horodatage, le vote électronique, la traçabilité, la créance numérique ... l'un de ses « best-seller » étant le Vademecum juridique de la digitalisation qui bénéficie d'une mise à jour annuelle).

De plus, la FNTC dispense des formations généralistes autant que techniques et expertes (sur la blockchain par exemple) et est présente sur divers salons en plus de ses propres événements pour partager ses connaissances et son expertise.

Sa mission consiste aussi à accompagner les institutions publiques via sa participation aux travaux de normalisation (Afnor, ISO), membre du Comité Stratégique "CoS" ICN (Information et communication numérique à l'Afnor) notamment.