Identifier les gestes adoptés pour réduire les températures, ainsi que les possibilités pour lutter contre la souffrance thermique, pour lutter contre l’impact de lachaleur. C’est l’objectif de l’étude menée par le groupement Actibaie avec l’Institut français d'opinion publique (Ifop), en analysant les conséquences de la chaleur dans les foyers nationaux. De cette étude résulte que sept Français sur dix souffrent de la chaleur dans leur logement.

La souffrance thermique, un enjeu majeur en France

Ainsi, près de 69 % d’habitants déclarent souffrir des températures trop élevéesdans leur logement lors de périodes de forte chaleur. Avec une nuance très importante au vu du contexte actuel, ils sont notamment 30 % à en souffrir de plus en plus souvent. Un problème qui va s’accentuer au fil du temps, selon les prévisions de Météo France. En effet, les épisodes caniculaires se sont multipliés ces dernières années sur le territoire. Le groupement donne ainsi quelques chiffres de Météo France en la matière : sur les 43 vagues de chaleur observées depuis 1947, 9 seulement ont eu lieu avant 1989. En onze ans (2010-2021), 19 vagues de chaleur ont touché l’Hexagone.

De plus, presque 9 Français sur 10 (88 %) considèrent qu’il est important de trouver une solution pour réduire la température dans les logements. Un constat partagé par Hervé Lamy, délégué général du groupement Actibaie, syndicat membre de la Fédération française du bâtiment(FFB). « Les problématiques de chaleur ne sont pas l’apanage des passoires thermiques, qui totalisent déjà 5 millions de logements. Même les logements très performants peuvent être très inconfortables lors de période de fortes chaleurs. Il est temps que les pouvoirs publics prennent à bras le corps ce sujet pour les logements existants. ».

Température trop élevée, la solution des volets

Pour rafraîchir les logements, 82 % des Français choisissent de fermer leurs stores ou leurs volets en 1er. L’option est suivie par l’aération la nuit (77 %), la fermeture des fenêtres quand le soleil pointe le bout de son nez (62 %), ou encore l’utilisation d’un ventilateur ou d’un climatiseur (41 et 21 %). Pour Hervé Lamy, « les stores et volets sont très efficaces pour réduire la température intérieure. En maison individuelle, l’indicateur d’inconfort peut être réduit de 40 % en installant des volets et des stores manuels. S’ils sont automatisés, cet indicateur peut encore être abaissé de 20 %. Des mesures dans une école récemment rénovée ont montré que l’écart peut être de 10°C entre l’extérieur et l’intérieur, uniquement grâce aux protections solaires. ».

Ces solutions sont d’autant plus prisées que près de la moitié des propriétaires sont prêts à équiper ou rénover leur logement pour l’installation ou l’automatisation de stores et volets, si une aide financière de l’Etat était proposée. « Aujourd’hui, les dispositifs d’aides à la rénovation énergétique n’intègrent pas la problématique du confort d’été. Les stores et volets sont totalement exclus. Sur ce sujet, la France est à la traîne comparée à nos voisins allemands ou italiens qui ont sauté le pas. C’est un non-sens social et écologique, incompatible avec les objectifs environnementaux fixés par l’État. ».

Limiter le recours à la climatisation

Si 21 % des Français ont recours à la climatisation, 19 % des non-utilisateurs déclarent avoir l’intention d’acheter un climatiseur, ce qui porterait le taux d’équipement des foyers français à 40 %. Selon un rapport de l'Agence de la transition écologique (Ademe) publié en juin 2021, la climatisation est aujourd'hui responsable de près de 5 % des émissions d'équivalent CO2 du secteur du bâtiment en France. « Il est urgent de rénover les logements pour limiter le recours à la climatisation, trop énergivore. Il faut penser impact environnemental et sobriété énergétique. C’est devenu une nécessité dans le contexte géopolitique actuel, mais aussi et surtout pour faire face à l’aggravation du réchauffement climatique. ».