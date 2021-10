Paris : 700 nouvelles bornes pour les véhicules électriques

Le Conseil de Paris vient de lancer le déploiement de 700 nouvelles bornes publiques de recharge électrique qui s'ajouteront donc aux 400 existantes. Le nouveau dispositif global se décline en trois volets. Autolib' double ses installations pour les véhicules "tiers". Actuellement, 250 bornes réservées à des véhicules dits "tiers" -c'est-à-dire appartenant à des utilisateurs propriétaires de véhicules électriques et ne louant donc pas la fameuse Bluecar- sont à disposition dans les stations Autolib'. Ce chiffre doublera au début de l'année prochaine avec le déploiement d'au moins 300 bornes supplémentaires. Autolib' prévoit à terme d'équiper chacune des 840 stations d'au moins une "bonne tierce".

Des bornes à recharge rapide -20 minutes maximum par véhicule- équiperont en 2014 une quinzaine de stations-service situées le long du boulevard périphérique. La première sera inaugurée début décembre. Fin 2014, ce sont donc plus d'un millier de bornes publiques (en comptant les 150 déjà installées dans les parkings souterrains) qui seront mises à disposition des automobilistes convertis à l'électrique. Paris bénéficiera alors de l'un des réseaux les plus denses d'Europe.