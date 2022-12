Sénat : proposition de loi contre la précarité des AESH et AED adoptée

Adoptée par l’Assemblée nationale le 20 janvier dernier, la proposition de loi visant à lutter contre la précarité des accompagnements d’élèves en situation de handicap (AESH) et des assistants d’éducation (AED) a été votée à l’unanimité par le Sénat, jeudi 8 décembre. Ces derniers accompagnent près 40 000 enfants en situation de handicap dans la poursuite de leur cursus scolaire adapté à leurs difficultés.

Améliorer le recrutement

Cette proposition de loi vise à améliorer leurs conditions de travail, en proposant d’instaurer des recrutements avec des contrats de travail de 3 à 6 ans pour les fonctions d’AESH et de plus de 6 ans pour les AED. Ce texte étant adopté dans les mêmes termes par le Sénat et l’Assemblée nationale, il peut désormais être promulgué sauf saisine du Conseil constitutionnel.