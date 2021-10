Sénat : neuf recommandations pour une relance rapide des industries culturelles

Les industries culturelles ont été l'un des secteurs les plus touchés par la crise sanitaire avec une perte de chiffre d'affaire d'environ huit et dix milliards d'euros. Dans ce contexte, le groupe de travail de la Commission de la culture a déterminé des axes de soutien à l'ensemble de la filière. Françoise Laborde, animatrice du groupe, a ainsi souligné que « les attentes des industries créatives sont à la hauteur de ce qu'elles ont apporté à nos concitoyens durant le confinement, une période où chacun a pu redécouvrir le plaisir, mais aussi la nécessité, de lire, de regarder un film ou d'écouter de la musique ».

« Il est primordial de prendre sans plus tarder les mesures structurelles qui s'imposent en matière de droit de la concurrence, de fiscalité et de politique industrielle afin de permettre aux acteurs culturels nationaux de tirer toutes les potentialités de la révolution numérique », a déclaré quant à elle Catherine Morin-Desailly, présidente de la Commission.

Les préconisations du groupe de travail s'organisent autour de trois grandes priorités, que sont anticiper la reprise d'activité, compenser l'impact de la crise et se projeter dans l'après-crise, elles mêmes comprenant trois propositions.

Une reprise d'activité anticipée

Afin de répondre à l'objectif d'anticipation de la reprise d'activvité, le groupe de travail propose de fixer le plus rapidement possible, et avec au moins cinq semaines d'avance, la date de réouverture des salles de cinéma. Par ailleurs, il suggère de conditionner la réouverture des salles de cinéma et des librairies à une validation explicite par les pouvoirs publics des conditions sanitaires établies par les organisations professionnelles représentatives.

Enfin, il invoque la nécessité d'avancer rapidement sur la question des assurances, afin de permettre une reprise d'activité juridiquement sécurisée.

Un impact post-crise compensé

Autre priorité dégagée par la Commission de la culture, compenser l'impact de la crise. Pour ce faire, elle propose de reconnaitre que les conditions spécifiques d'exercice de la plupart des industries culturelles les placent parmi les secteurs les plus vulnérables aux conséquences de la crise, et s'inscrire en conséquence dans une logique de compensation en lien avec l'Etat, les collectivités locales et le secteur privé.

Le groupe propose également d'inscrire ce soutien dans le temps long, pour tenir compte des effets différés de la crise, notamment sur les auteurs.

Autre préconisation, donner rapidement des gages financiers au secteur pour rassurer les différents intervenants et conforter leur modèle économique.

Projection dans « l'après-crise »

Dernière priorité que s'est donnée la Commission, réussir la projection dans l'après.

Cela consiste en la reconduction des mesures de soutien provisoire, notamment les règles dérogatoires à la chronologie des médias, de la faculté donnée aux organismes de gestion collective d'aider leurs membres et de l'organisation d'une sortie « en sifflet » de la prise en charge par l'État du chômage partiel pour tenir compte d'une reprise d'activité progressive, mais aussi en la transposition le plus rapidement possible des directives SMA et droit d'auteur telle que prévue dans le projet de loi sur l'audiovisuel, afin de conforter les créateurs et de faire activement participer les plateformes de vidéo en ligne au financement de la création.

Enfin, le groupe préconise d'agir pour créer les conditions d'une concurrence équitable avec les plateformes en ligne.