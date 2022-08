Sénat : le Groupe d’amitié France-Arménie condamne des heurts au Haut-Karabagh

En début de mois, à la frontière arménienne, des heurts ont provoqué trois morts et près d’une vingtaine de blessés. Ces faits constituent « une violation flagrante de la part de l’Azerbaïdjan de l’accord de cessez-le-feu conclu le 9 novembre 2020 », estime Gilbert-Luc Devinaz, président du groupe d’amitié France-Arménie, au Sénat. Il a exprimé sa très vive inquiétude face au cycle ininterrompu d’incidents armés qui a eu lieu depuis. Ces incidents apparaissent « d’autant plus préoccupants » que les autorités arméniennes et azerbaïdjanaises se sont pourtant rencontrées, amorçant la reprise d’un dialogue entre les deux parties…

Un conflit qui a éclaté en 2020

Gilbert-Luc Devinaz a, par ailleurs, salué la réaction rapide de la communauté internationale, qui a permis un retour au calme. « Le droit des populations de cette région de vivre librement en paix doit leur être assuré », a poursuivi le sénateur, pour qui les derniers incidents démontrent une fois de plus le rôle incontournable du groupe de Minsk, en charge de la médiation dans ce conflit et coprésidé par la France, les États-Unis et la Russie.

« Notre groupe d’amitié sénatorial rappelle sa disponibilité pour appuyer toute initiative favorable au règlement de ce conflit », a-t-il de nouveau souligné, tout en espérant une reprise rapide du processus de paix.

Le conflit entre l’Arménie et l’Azerbaïdjan dans le Haut-Karabagh a débuté en septembre 2020, avec une offensive azérie contre la province indépendantiste soutenue par l’Arménie. Un cessez-le-feu avait été signé en novembre de la même année, validant la victoire sur le terrain de l’Azerbaïdjan. Depuis, la situation reste fragile et tendue.