Séminaire Franco-Allemand sur l'entreprise familiale à Munich

L'ACE co-organise avec le DAV, association allemande, le 19è séminaire Franco-Allemand qui se tiendra à Munich les 10 et 11 avril prochain à l'occasion de la 5e Journée européenne de droit commercial et droit des sociétés. Le thème cette année est « l'entreprise familiale et ses spécificités juridiques ».