Séminaire de l'ACE sur le droit de l'art à Bologne

Ce séminaire, organisé par l’ACE avec le concours de l’Ordre des avocats du barreau de Bologne et de l'Ecole supérieure d'études juridiques de l'Université de Bologne, se tiendra à l’Université de droit de Bologne et les travaux seront effectués en traduction simultanée français/italien. Il est validé au titre de la formation professionnelle continue pour 10 heures pour les avocats français et 12 points pour les avocats italiens.

Plusieurs thèmes seront abordés sur l’œuvre d’art, en partant des « nouveaux défis », de « l’affaire d’Etat », jusqu’à « l’œuvre en danger ».