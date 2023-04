Semaine olympique et paralympique : 1 500 élèves sensibilisés à l’inclusion à Châtenay-Malabry

Au programme de cette nouvelle semaine olympique et paralympique : faire connaître les disciplines des Jeux paralympiques à la génération 2024, le hockey adapté et marché, le cécifoot, le breakdance, le tir à l’arc, etc.

Sur le site du Creps Île-de-France de Châtenay-Malabry, six classes franciliennes (du primaire au lycée) ont été invitées chaque jour de la semaine à participer à des activités sportives inclusives. « Le Creps Île-de-France a voulu faire de la mixité un moment fort de cet événement, en faisant participer simultanément des jeunes en situation de handicap et des enfants présentant un trouble du spectre de l’autisme », a précisé l’organisation. D’autres activités sont au programme comme un escape Game Paris 2024, un quizz SOP ainsi qu’une intervention sport-santé du Comité Régional Olympique et Sportif Île-de-France.

De leur côté, les enseignants des établissements accueillis bénéficieront de ressources pédagogiques pour mettre en place un travail multidisciplinaire, afin de transmettre et promouvoir les valeurs de l’Olympisme et du Paralympisme.