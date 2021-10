Semaine du temps partagé du 10 au 15 octobre

Un certain nombre de manifestations seront ainsi organisées partout en France par les 28 associations adhérentes à la FNATTP, dans le but de promouvoir cette forme de travail de plus en plus plébiscitée, tant par les professionnels que par les entreprises.

La flexibilité au service de l'expertise

97,4 % des entreprises françaises sont des TPE, des PME et des start-up. La réalité de ces entreprises est qu'elles doivent régulièrement faire face à des besoins spécifiques nécessitant l'intervention de professionnels avertis.

Autre réalité, ces besoins qui nécessitent la compétence d'un expert ne se traduisent pas, la plupart du temps par une embauche à temps plein : faute de moyens mais pas seulement.

« Dans le cas d'un besoin récurrent, une entreprise peut embaucher un professionnel à temps partiel pour satisfaire ce besoin, ou en CDD dans le cas d'une mission ponctuelle. Pourquoi en effet se lancer dans un recrutement standard s'il n'est pas justifié ? », explique Hélène Meriaux, présidente de la FNATTP.

Au programme de la 8e semaine du temps partagé

Des débats-conférences avec les entreprises sur les nouvelles formes d'emploi salarié, la loi 24 heures et le temps partagé, mais également une soirée spéciale destinée à accueillir des cadres nouvellement arrivés sur la région... sont autant d'événements qui seront proposés au cours de cette 8e semaine du temps partagé.

« L'idée de cette semaine ponctuée de diverses manifestations aux quatre coins du territoire national est d'une part, de favoriser les rencontres entre professionnels et entreprises, et d'autre part, de susciter les débats et les réflexions sur le travail à temps partagé afin de l'intégrer pleinement dans le monde du travail », commente Hélène Meriaux.