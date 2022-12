Semaine de l'engagement bénévole du 2 au 9 décembre

En 2021, le Val-de-Marne accueillait entre 190 000 et 200 000 bénévoles, agissant dans 20 000 à 22 000 associations. L'association estime les membres les plus actifs (présents au moins une fois par semaine) à 80 000. Les associations ont sans cesse besoin de bénévole pour les animer et s’impliquer. Durant cette semaine dédiée au bénévolat, des actions telles que des Rendez-Vous flash, des matinales, des formations et des rencontres seront mises en place pour sensibiliser et faciliter l'engagement associatif.

Ce programme s’articule autour de trois grands axes : faciliter l'engagement des bénévoles associatifs, sensibiliser à l'engagement de chacun dans les associations, sensibiliser les bénévoles aux valeurs de la République au cœur du vivre-ensemble citoyen. Le programme est à retrouver sur le site du département.

Informations pratiques : la plupart des ateliers se dérouleront à l’immeuble Echat, 121 Avenue du Général de Gaulle à Créteil. Inscriptions et informations : 01 49 56 85 37 ou via projaide@valdemarne.fr