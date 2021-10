Semaine de l'industrie : trois entreprises connectées à découvrir

À l'occasion de la Semaine de l'industrie, du 27 mars au 1er avril, la CCI Hauts-de-Seine organise des visites d'entreprises, de Schneider Electric, à Cisco France, en passant par Solocal.

Depuis 2011, toutes les CCI d'Ile-de-France participent à cette manifestation incontournable. La 8e édition sera placée sous le thème de l'industrie connectée, symbole d'innovation et d'évolution technique. À travers cette thématique attractive, la CCI Hauts-de-Seine souhaite « valoriser et de promouvoir l'industrie, la pluralité de ses métiers ainsi que les débouchés professionnels auprès des jeunes, des étudiants et des actifs ».

Elle organise ainsi une série de visites, en partenariat avec l'Éducation nationale :

- le 27 mars (9h – 12h) : Cisco France

La visite sera ponctuée d'ateliers ludiques et de conférences autour des métiers et technologies développés par Cisco.

L'Atlantis, 11 rue Camille Desmoulins, Issy-les–Moulineaux

- le 28 mars (14h30 – 16h30) : Solocal

La visite et la présentation des métiers de l'entreprise (reconnaissance vocale, intelligence artificielle...) sera marquée par l'intervention d'une start-up ayant utilisé le numérique pour transformer une activité industrielle.

204 rond-point du Pont de Sèvres, Boulogne-Billancourt

- le 4 avril (9h30 – 12h) : Schneider Electric

Gilles de Colombel, directeur mission Grand Paris, élu de la CCI Hauts-de-Seine, et son équipe présenteront des solutions connectées installées au siège social pour améliorer le confort et la performance des collaborateurs.

35 rue Joseph Monier, Rueil Malmaison

Dans le domaine du numérique et de l'emploi, la CCI Hauts-de-Seine propose notamment deux accompagnements renforcés. Le programme Digital Push et le “Point A” qui permet de faciliter la relation entre les entreprises et les jeunes pour développer l'alternance.