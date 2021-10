Semaine de l'industrie : Pôle Emploi Ile-de-France en première ligne

Journées d’informations sur les métiers du cuir dans le secteur du luxe et du jeu vidéo à Paris, recrutements pour l’usine Renault en contrat de professionnalisation dans le Val-de-Marne, visite d’un centre La Poste dans le Val-d’Oise, recrutements des entreprises membres de Cap Digital en Seine-Saint-Denis, recrutements d’ingénieurs spécialisés dans les Hauts-de-Seine, présentation des métiers de l’air par l’agence de recrutement aéronautique en Seine-et-Marne… Ce sont ainsi quelque 120 événements de recrutement ou de découverte des métiers du secteur industriel qui sont organisés. La diversité des actions vise à renforcer l’attractivité de l’industrie et de ses métiers auprès du grand public et plus particulièrement des jeunes et des demandeurs d’emploi.