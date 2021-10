Île-de-France : Les richesses de l'industrie à l'honneur

Les CCI d'Île-de-France organisent plus de 70 événements partout dans la région. Visites d'entreprises industrielles, job dating recrutement, conférences, journées portes ouvertes rythmeront la semaine pour révéler aux jeunes, aux demandeurs d'emploi et au grand public la diversité des secteurs et des métiers d'avenir du tissu industriel. Les actions organisées mettront en valeur des activités très variées et offriront aux visiteurs une occasion unique d'explorer le paysage industriel francilien.

Programme de la Semaine de l'Industrie : 75 La Fabrique Paris Portes ouvertes le mercredi 22 mars de 15h à 19h A la rencontre des étudiants, apprentis et enseignants lors de démonstrations dans les ateliers pour échanger sur les formations proposées : maroquinerie, merchandising, décoration d'intérieur, mode. tmanzini@lafabrique-ecole.fr L'EA / Paris-Gambetta Journée de l'apprentissage + conférence le mardi 21 mars de 14h à 17h Présentation de l'apprentissage et du statut de l'apprenti Présentation des métiers et des formations « Energie », conférence débat sur le thème de l'efficacité énergétique, suivie d'une visite des plateaux techniques ngaultierjoseph@ecole-lea.fr ngenot@ecole-lea.fr L'EA / Paris-Gambetta Stage "découverte des métiers” du 22 au 24 mars Organisation de stages de 3 jours pour découvrir les métiers d'électricien (CAP Pro ELEC) et le métier de chauffagiste (CAP IT) ngaultierjoseph@ecole-lea.fr ngenot@ecole-lea.fr 92 CCI Hauts-de-Seine Visite de l'entreprise PAYOT et présentation des métiers de l'industrie chimique par l'UIC et présentation de l'ISIPCA à Neuilly-sur-Seine le mardi 21 mars de 9h30 à 12h30 • Présentation des métiers de l'entreprise PAYOT (cosmétiques) et visite des locaux (laboratoire, centre de formation) • Présentation des métiers de l'industrie chimique en Ile-de-France par l'Union des Industries Chimiques et principaux enjeux (innovation, développement durable,...) • Présentation des formations de l'ISIPCA Inscription obligatoire (nombre de places limité) sur www.cci92.fr L'EA / Gennevilliers Découverte des formations Jeudi 23 mars Présentation des métiers de la maintenance des ascenseurs, visite des plateformes, rencontres avec les formateurs et les apprentis ngaultierjoseph@ecole-lea.fr plancereau@cfi-formations.fr 93 ESIEE Paris Noisy-le-Grand Jeudi 23 mars de 13h à 16h Les jeudis de l'entreprise : Rencontre étudiants – entreprises Connaissance du monde de l'entreprise, témoignages et recrutement polecarriere@esiee.fr 94 CFI Orly Découvrez les évolutions technologiques des métiers de l'automobile, du transport et du génie frigorifique Mercredi 22 mars de 14h à 17h • Conférence sur le thème des transports publics : « Développement durable et éco-responsabilité dans les transports publics à horizon 2025 » animée par un représentant de la RATP • « La voiture de demain et les objets connectés » animée par un représentant de l'ANFA et/ou du GNFA. Jeudi 23 mars de 14h à 17h • « développement durable en froid industriel et commercial » avec la participation du SNEFCCA • Conférence introductive sur les enjeux écologiques du froid suivie d'une table ronde autour de la thématique de « l'évolution des technologies et du métier imposée par les normes environnementales ». iverdier@cfi-formations.fr Visite des plateformes techniques et rencontre des apprentis et formateurs professionnels Jeudi 23 mars de 14h à 17h iverdier@cfi-formations.fr Portes ouvertes au CFI Samedi 25 mars de 9h à 13h • Visite des ateliers, présentation des formations. • échanges avec des formateurs, des apprentis et des maîtres d'apprentissage. iverdier@cfi-formations.fr