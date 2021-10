SeLoger.com table sur une croissance

En 2012, SeLoger.com "a enregistré une croissance à deux chiffres dans un marché peu porteur : chute du nombre de transactions immobilières de 18 % et disparition de 10 000 emplois selon la Fédération nationale de l'immobilier". Le groupe - qui a fêté en 2012 ses 20 ans d'existence et est détenu depuis début 2011 par le géant allemand des médias Axel Springer - explique ces résultats par "la croissance de l'audience et de l'efficacité de cette audience".



"L'intérêt des Français pour l'immobilier ne se dément pas et passe désormais massivement par internet. Au travers de SeLoger.com, plus de 2 millions de Français sont mis en relation directe avec les professionnels de l'immobilier chaque mois", selon le groupe.