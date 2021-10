SeLoger.com mise sur une baisse des prix de 5 à 10 % en 2013

"L'intérêt des Français pour l'immobilier ne cesse de croître (...). Dans ce contexte, les prix s'ajustent pour la première fois à la baisse dans certaines villes de France", a estimé Roland Tripard, président du directoire de SeLoger.com, prévoyant un recul "contenu et lent, de l'ordre de 5 à 10 %" sur l'année. Pour autant, cette tendance tarde à produire ses effets: les prix à la vente affichés sur le site SeLoger.com, qui revendique 1,3 million d'annonces en ligne et 24 000 agences immobilières partenaires, sont restés stables en France sur un an le mois dernier, selon les chiffres de ce nouveau baromètre. En mars, la moyenne des prix à la vente en France s'est affichée à 3 662 euros par mètre carré pour les appartements et à 2 281 euros pour les maisons. "Ces données sont une moyenne nationale. Mais au niveau local, on constate une vraie baisse des prix dans certaines villes, notamment à Paris", a précisé Karine Reffet, directrice de la communication de SeLoger.com.



Malgré cette évolution, le mois de mars est resté marqué par l'attentisme des acheteurs et des vendeurs, avec une baisse de 7 % sur un an du volume des compromis de vente signés en agence, poursuit l'étude. "Le marché est resté grippé", a confirmé Mme Reffet, soulignant que les taux de crédit historiquement bas n'avaient pas suffi à relancer l'activité du secteur. Signal encourageant toutefois, le courtier Meilleurtaux.com a constaté un léger retour de la demande de crédit, ainsi qu'une hausse de 3 % des demandes de dossiers sur son site avec signature d'un compromis sur les trois derniers mois. "Au premier trimestre 2013, les banques ont poursuivi le mouvement de baisse entamé début 2012 et un nouveau plancher historique -3,35 % en moyenne sur 20 ans- a été atteint. Dans ce contexte, nous avons constaté un léger retour de la demande de crédit en février et mars, qui se poursuit sur les premiers jours d'avril", a déclaré Hervé Hatt, directeur général de Meilleurtaux.com, cité dans l'étude.