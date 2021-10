Sellsy lance la 4e édition de la French Startup Cup

A l'instar de la Juris'Cup pour le monde du droit, la French Startup Cup (#FSC) est la première régate dédiée à l'écosystème de la FrenchTech. Elle a pour objectif d'offrir le cadre idéal aux start-uppers pour développer leur réseau professionnel et renforcer la cohésion d'équipe.

Plus qu'un défi sportif inter-entreprises, la French Startup Cup est une régate qui célèbre l'esprit d'équipe et l'envie d'entreprendre. Sur place, chaque équipe aura son bateau dédié avec un skipper licencié à bord d'un voilier de type « Grand Surprise ».

Comme chaque année en plus de la course nautique, un Beach Park seta proposé à tous les salariés ne participant pas à la régate pour que les start-ups puissent faire profiter du week-end à un plus large nombre de collaborateurs. De nombreuses activités sportives seront proposées à la carte : initiation aux sports nautiques, waterpolo, paddle, volley-ball, kayak, etc.

Antoine Albeau, parrain de l'édition 2018

Déjà 24 fois champion du monde de planche à voile à 45 ans, Antoine Albeau sera l'invité d'honneur et le parrain de cette régate pour entrepreneurs innovants. « C'est un véritable honneur d'être le parrain de cette nouvelle édition de la FSC. L'événement bénéficie d'une belle renommée depuis ses débuts, et je soutiens les valeurs de rassemblement et de challenge qui y sont partagées, similaires à celles du sport de haut niveau. C'est une belle compétition à la fois sur l'eau lors de la régate, mais aussi sur terre avec les défis sportifs. J'ai eu le plaisir d'y passer en 2017 et je me réjouis d'y être cette année ! », déclare ce dernier.

Une appli dédiée

Cette année, la French Star-up Cup se dote d'une application mobile pour networker en amont et pendant l'événement. Les participants auront accès à toutes les informations pratiques et les temps forts du week-end, et pourront prendre contact directement depuis l'application avec les autres start-up et partenaires de leur choix.

Prochainement disponible sur l'App Store et Google Play, ce nouvel outil intuitif vise à multiplier les rencontres et faciliter les échanges afin de créer de nouvelles opportunités business.

Le French Startup Tour

Les équipes de la #FSC organiseront de mai à juin le “French Startup Tour 2018”, une grande tournée des incubateurs et espaces de coworking français pour présenter l'événement, engager et recruter les start-ups directement sur place.

À cette occasion, un concours sur les réseaux sociaux sera mis en place exclusivement dans le cadre de cette tournée spéciale : celui-ci permettra d'offrir à cinq start-ups inscrites l'impression gratuite de leur logo sur la coque de leurs bateaux. À noter que plusieurs start-up peuvent se regrouper dans un seul et même bateau lors de la régate.