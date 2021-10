Seine-Saint-Denis : une semaine pour les femmes

Dans le cadre de la Journée internationale des Droits des femmes, le 8 mars, le Département se mobilise toute la semaine autour de plusieurs initiatives « pour faire reculer le sexisme, lutter contre les stéréotypes et construire une société de l'égalité réelle entre les femmes et les hommes ».

Le Département agit au quotidien auprès des habitantes et habitants de la Seine-Saint-Denis et également auprès des agentes et agents de la collectivité. Comme le souligne Stéphane Troussel, président du Conseil départemental : « La question de l'égalité entre les femmes et les hommes constitue un combat permanent, la Seine-Saint-Denis est en ce sens, pleinement mobilisée. Nous avons entrepris cette année de signer la Convention d'engagement pour une communication publique sans stéréotype de sexe du Haut Conseil à l'égalité et nous avons souhaité ouvrir à destination des femmes agentes du Département, une permanence d'accueil et d'écoute. »