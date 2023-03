Seine-Saint-Denis : un programme de La Ruche soutenu par la banque J.P. Morgan

La Ruche, un réseau qui « forme et accompagne des entrepreneurs responsables », a lancé un nouveau programme baptisé Transition, avec le soutien de la banque J.P. Morgan. Son objectif ? Accompagner toutes celles et ceux qui portent un projet à impact environnemental, au niveau local, pour les aider à accélérer leur activité. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 26 mars. Pour déposer un dossier de candidature, il faut se rendre sur www.candidature.la-ruche.net.

Concrètement, La Ruche accompagnera, durant neuf mois, 10 entrepreneurs ayant d’ores et déjà lancé leur activité. Ils seront également soutenus dans leur stratégie de changement d’échelle. Après la clôture de l’étape des candidatures, 20 projets seront retenus pour participer à un bootcamp les 11 et 12 avril. La sélection des 10 projets lauréats se fera le 17 avril.

A partir cette date, les entreprises retenues bénéficieront d’un parcours d’accélération pour développer leur activité et consolider leur business modèle. Ils pourront avoir accès aux espaces de travails collaboratifs du réseau des Ruches, bénéficier sessions individuelles de mentorat et de temps de coaching, mais aussi profiter d’un réseau de consultants ou experts métiers, membres du réseau.

Un programme pour identifier les initiatives responsables de Seine-Saint-Denis

« Sur le territoire Dyonysien, de nombreuses initiatives locales participent à un entrepreneuriat plus responsable. A travers ce programme, il s'agit de les identifier, de leur donner de l'ampleur et de les accompagner à inscrire durablement la transition écologique au cœur de leur territoire. Toujours dans la perspective de construire un monde plus inclusif et durable », explique Sophie Vannier, présidente du réseau La Ruche. Le projet s’inscrit dans le cadre du programme AdvancingCities de la banque J.P. Morgan, un engagement philanthropique de 30 millions de dollars sur cinq ans pour rapprocher les habitants de l’Île-de-France, et plus spécifiquement de Seine-Saint- Denis, des opportunités économiques de leur territoire.