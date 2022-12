Seine-Saint-Denis : un budget 2023 tourné vers l'écologie

Le budget 2023 du département de la Seine-Saint-Denis a dernièrement été voté, et s’élève à 2,039 milliards d’euros. Il est en hausse par rapport à l’année 2022 et atteint un niveau de dépenses d’investissement record pour la collectivité de 457 millions d’euros, permettant d’accélérer la transition écologique sur le territoire. Les dépenses de fonctionnement sont également renforcées, atteignant 1,582 milliard d’euros, afin d’absorber l’impact de l’inflation et de soutenir le pouvoir d’achat des habitants.

« Dans un contexte économique dégradé et incertain, marqué par une inflation historiquement élevée, nous avions la volonté, avec Daniel Guiraud, vice-président chargé des Finances, de la Modernisation de l’administration et des Moyens généraux, que le budget 2023 soit au service d’une Seine-Saint-Denis solidaire et écologique. En tant que chef de file en matière de solidarités, c’est pleinement le rôle du Département d’être un bouclier social et de soutenir les familles face à la crise. Ce budget consacre aussi la transformation du territoire, vers une Seine-Saint-Denis plus équilibrée, plus respirable, plus sereine », a indiqué Stéphane Troussel, Président du Département de la Seine-Saint-Denis.

Accélérer la bifurcation écologique

L’écologie a été placée au centre de la transformation du territoire par le département de Seine-Saint-Denis. Ainsi, une large part du budget d’investissement 2023 sera consacrée au développement des mobilités durables, à la renaturation de la collectivité, à l’assainissement des eaux ou encore à la construction d’équipements tournées vers la transition énergétique.

Le budget d’investissement 2023 sera également primordial pour répondre aux ambitions olympiques et éducatives du Département, avec notamment la poursuite des constructions, reconstruction et rénovations thermiques d’établissements plus résilients dans le cadre du ‘plan éco-collèges’.

Absorber l’impact de l’inflation

La Seine-Saint-Denis a aussi décidé de mettre 32 millions d’euros de son budget dans l’absorption des surcoûts liés à l’inflation, afin de ne pas impacter la qualité des politiques départementales, ni le pouvoir d’achat des habitants. Cette somme permettra la recentralisation des dépenses énergétiques des collèges et le gel des tarifs de la restauration scolaire. Elle couvrira également les augmentations des dépenses de fluides, de denrées et de petites fournitures dans les autres bâtiments départementaux accueillant du public, ou encore les surcoûts liés à l’accueil en établissement d’enfants pris en charge par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Renforcer le pouvoir d’achat des habitants

Enfin, pour soutenir le pouvoir d’achat des habitants, le Département a fait le choix de renforcer ses aides à la personne. Elles représentent environ 46 millions d’euros et se répertorient sous plusieurs formes : cartes améthyste et ikaria, pass’sport, chèque réussite, aide à la demi-pension, ou encore lutte contre la précarité énergétique.

Les dépenses de personnel du budget 2023 va, de son côté, augmenter de 7,7 % par rapport à 2022. En effet, l’Assemblée départementale a mis en place une série de mesures réglementaires et volontaristes en faveur de la revalorisation des agents, en complément du point d’indice supplémentaire de la fonction publique.

Un budget climat pour analyser ses dépenses

En plus de ces différentes mesures, la Seine-Saint-Denis a lancé un « budget climat ». Cette méthode d’analyse scientifique, et en adéquation avec les objectifs de neutralité carbone fixés au niveau national, permet d’évaluer l’impact climatique des dépenses du territoire et les définie comme « favorable », « neutre » ou « défavorable » en termes d’émissions de gaz à effet de serre.

Pour son budget 2023, l’étude a révélé que 28 % des dépenses du Département étaient considérées comme neutre, 12 % favorables et seulement 2 % défavorables. Le reste a été classé comme indéfini, puisqu’il nécessite d’un approfondissement méthodologique ou d’analyses extra-comptables.