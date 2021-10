Seine-Saint-Denis : Trois entrepreneurs récompensés aux Espoirs de l'Économie

Organisé chaque année, le forum annuel « Réussir en Seine-Saint-Denis » est un moment privilégié pour célébrer les initiatives et les réussites en termes de création et de reprise d'entreprise dans le département. Les nombreux visiteurs ont trouvé informations et conseils dans un village de stands avec plus d'une trentaine d'exposants professionnels. Cet événement a été organisé à l'initiative de la CCI Seine-Saint-Denis et du conseil départemental, en collaboration avec la Chambre de métiers et de l'artisanat et avec le concours financier du Fonds social européen.

Le point d'orgue du forum a été la remise des trophées « Espoirs de l'économie » 2018 qui ont récompensé trois entrepreneurs qui se sont particulièrement illustrés cette année. Ces prix ont été remis aux lauréats par Stéphane Troussel, président du conseil départemental de Seine-Saint-Denis, Patrick Toulmet, président de la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis, et Danielle Dubrac, présidente de la CCI Seine-Saint-Denis. Pour cette dernière, « ces initiatives témoignent de la richesse et du dynamisme de notre territoire.

La CCI Seine-Saint-Denis, avec tous ses partenaires, année après année, œuvre pour valoriser les initiatives et l'énergie de nos concitoyens qui, avec de l'audace, le goût de l'effort, la ferme volonté de créer et développer leurs idées ou leurs projets portent haut l'étendard de notre fierté collective. Toutes ces belles réussites marquent le succès de l'esprit de collaboration qui nous unit que nous soyons un service de l'État, une collectivité locale, une institution publique, une entreprise ou un créateur d'entreprise ».