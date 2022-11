SEINE-SAINT-DENIS : situation catastrophique dans les transports

Patrice Bessac, président d’Est-Ensemble, maire de Montreuil, Lionel Benharous, Maire des Lilas, Tony Di Martino, Maire de Bagnolet, Olivier Sarrabeyrouse, Maire de Noisy-le-Sec, Abdel Sadi, Maire de Bobigny, Bertrand Kern, Maire de Pantin, Laurent Baron, Maire du Pré Saint-Gervais, et François Dechy, Maire de Romainville, viennent de signer une lettre ouverte, adressée à Valérie Pécresse, dans laquelle ils s’alarment de la situation catastrophique des transports en commun, notamment dans leur département. En voici des extraits.



« Depuis plusieurs mois, les Franciliennes et les Franciliens subissent des conditions de transports qui ne sont pas dignes du service public. Jour après jour, les citoyennes et les citoyens de nos villes nous témoignent des temps d’attente aux stations de bus multipliés par deux, trois ou plus, des lignes de métro ou de RER où des rames sont supprimées sans information préalable et, dans tous les cas, des conditions de transport inacceptables. (…) Se déplacer est un droit. En tant que maires, nous sommes garants de l’égalité d’accès aux services publics et avons la charge d’exprimer le préjudice subi par les habitants et les habitants des territoires placés sous notre responsabilité. Aujourd’hui des réponses fortes sont attendues : pour rassurer nos habitantes et non habitants sur la non-augmentation du pass Navigo, pour donner des perspectives de renforcement et de développement de l’offre de transports, pour engager les moyens humains et financiers nécessaires au bon fonctionnement des services publics de transports. »

Les signataires demandent audience afin de trouver collectivement des voies de résolution des problèmes des transports publics.