Seine-Saint-Denis : Retour vers la Préhistoire à Neuilly-sur-Marne

Aux côtés des recherches scientifiques, l'archéosite offre à tous un lieu d'échange et d'apprentissage consacré à l'archéologie. À travers un parcours pédagogique ponctué de haltes dédiées à la découverte du climat, de la faune, de la flore et du mode de vie des hommes et des femmes de la Préhistoire, c'est l'ensemble des relations entre l'homme et l'environnement qui est ainsi évoqué (taille du silex, allumage du feu, reconstitutions d'habitats, techniques de pêche et de chasse,…).

Tous les dimanches après-midi, pendant les mois de juin et de juillet des visites guidées, des ateliers participatifs et des démonstrations font découvrir au grand public et aux scolaires l'avancée des recherches sur la Préhistoire.

Une école du patrimoine

Jusqu'en octobre, l'archéosite s'adresse aux élèves de primaire et du collège. Différents ateliers participatifs leur sont proposés, en lien avec les programmes scolaires. Au-delà de la découverte des populations de la Préhistoire, la compréhension des rapports qu'elles entretenaient avec leur environnement est essentielle.

Cette compréhension est évoquée à travers plusieurs disciplines : histoire (méthode de l'archéologie, Préhistoire), géographie (compréhension du paysage, le climat, l'hydrographie), sciences de la vie et de la terre (formation géologique, ethnobotanique, biodiversité) et la technologie.

Chaque atelier comprend une part d'expérimentation, où l'on apprend des gestes, opère des manipulations, réalise des constructions et comme un archéologue, échafaude des hypothèses et des conclusions. Entièrement financées par le Conseil général, ces activités sont toutes gratuites et répondent de manière ludique à un objectif majeur de sensibilisation à ce patrimoine archéologique.