Seine-Saint-Denis: remboursement d'Imagine R pour les jeunes

Les collégiens boursiers sont remboursés de 50 % du montant payé pour leur carte Imagine R, après application du tarif boursier correspondant à la situation de l’élève (tarif 4 ou tarif 6).

Le remboursement est effectué directement par l’Agence Imagine R, après lui avoir fourni une copie de l’attestation de bourse ou le coupon « Attestation de bourse » imprimé dans le livret d’informations de l’Agence Imagine R.

De leur côté, les collégiens non boursiers entrant en classe de 3e sont remboursés de 25 % du montant de leur carte Imagine R. Le remboursement est effectué directement par l’Agence Imagine R et à condition d’avoir indiqué dans le contrat annuel d’abonnement la classe de l’élève concerné. Ne pas remplir ni retourner le formulaire ci-contre. Les collégiens, demi-pensionnaires des collèges publics, bénéficiaires de l’aide à la demi-pension du Conseil général, c’est-à-dire titulaires d’un quotient familial CAF inférieur ou égal à 1 600 € sont remboursés : de 25 % supplémentaires s’ils sont en 3e, en complément des 25 % versés par l’Agence Imagine R, de 50 % s’ils sont en 6e, 5e ou 4e, du montant de leur carte Imagine R. Le remboursement est effectué par virement bancaire ou postal au nom et prénom du payeur de la carte tel qu’il est mentionné dans la demande de remboursement.