Seine-Saint-Denis : Nouvelle plateforme de répit pour les aidants familiaux

Apporter une solution de répit et de bien être aux aidants principaux des personnes atteintes de la maladie d'Alzheimer ou de troubles apparentés, leur permettre de prendre soin d'eux, éviter les pathologies liées à l'épuisement, ou simplement offrir du temps libéré à l'aidant ou du temps accompagné avec la personne malade... Ce sont les missions assignées à « La voix des aidants », plateforme de répit gérée par l'association Coallia ouverte le 1er février dernier à Aulnay-sous-Bois.

La plateforme de répit aux aidants familiaux couvre plus d'un quart du département de Seine-Saint-Denis. Elle est ouverte aux personnes domiciliées sur les communes d'Aulnay-sous-Bois, Bondy, Sevran, Livry-Gargan, Villepinte, Les Pavillons-sous-Bois, le Blanc-Mesnil et Drancy.

Les principaux objectifs de ce dispositif issu du plan Alzheimer 2008-2012 consistent à :

Répondre aux besoins d'information, d'écoute, de conseils et de relais des aidants.

Informer et soutenir les aidants pour faire face à la prise en charge d'une personne souffrant de la maladie d'Alzheimer ou de trouble apparenté.

Proposer diverses solutions de répit ou de soutien à la personne malade et/ou à son aidant.

Offrir des espaces d'échanges individuels ou en groupe aux aidants.

Favoriser le maintien de la vie sociale et relationnelle de la personne malade et de son aidant afin de lutter contre le repli et l'épuisement moral.

Contribuer à améliorer les capacités fonctionnelles, cognitives et sensorielles des personnes malades.

Recenser les solutions de répit et repérer les « personnes à risque » grâce au travail en réseau.

Plus qu'un lieu d'accueil, la plateforme de répit d'Aulnay-sous-Bois assure une mission d'orientation des personnes et de coordination d'un réseau de partenaires identifiés pour proposer des solutions d'accompagnement complémentaires à l'échelle du territoire. C'est dans ce cadre que Coallia a formalisé plusieurs partenariats avec notamment l'association France Alzheimer 93 et l'Association Service pour le Bien Vivre à Domicile (SBD) implantée à Rosny-sous-Bois.

Financée par l'Agence régionale de santé, la plateforme de répit pour les aidants familiaux est le premier établissement de ce type au sein du groupe associatif Coallia.