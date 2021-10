Seine-Saint-Denis : les collèges font la part belle au numérique

L’ambition numérique que nourrit le Conseil général de la Seine-Saint-Denis pour ses élèves est illustrée au collège Pierre-Curie de Bondy, équipé de 16 ordinateurs, 15 chariots de 15 tablettes numériques chacun. Par ailleurs, un vidéoprojecteur interactif est installé dans chaque salle de classe. Chacun des 12 nouveaux collèges du département profitera du même dispositif. Pour Eric Bonillo, professeur de technologie à Pierre-Curie et formateur en technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement (Tice) pour l’Académie de Créteil, cette opération peut se résumer très simplement : « Il y a plus d’interactivité, les élèves sont davantage acteurs, il reste toujours une trace écrite, ce qui est particulièrement précieux pour rattraper des cours en cas d’absence et on peut transformer un même document au fil du temps ». Pour Stéphane Troussel, président du Conseil général : « Le numérique est une opportunité supplémentaire pour faire réussir nos élèves de Seine-Saint-Denis. Le Département a jugé avec les enseignants qu’il était important de prendre ce virage, et il va de soi que le plan numérique va être étendu aux autres collèges, pas seulement à ceux construits récemment ».

Les Centres de documentation et d’information (CDI) bénéficient également de nouveaux équipements. Chacun des 12 nouveaux centres est pourvu de 12 ordinateurs, d’un poste pour le documentaliste, d’un vidéoprojecteur interactif et d’un chariot avec 12 tablettes numériques.