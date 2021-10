Seine-Saint-Denis : les acteurs économiques mobilisés

L a CCI Seine-Saint-Denis, le Medef 93 et 94, la CPME Seine-Saint-Denis et la Chambre de métiers et de l'artisanat de Seine-Saint-Denis interpellent le Président de la République et le Gouvernement pour que soit maintenu le projet de réalisation de la ligne 17 du métro du Grand Paris Express. Pour eux, cette ligne, qui doit accueillir 100 000 voyageurs par jour, « permettrait une meilleure insertion de la Seine-Saint-Denis dans le projet métropolitain en facilitant les interconnexions entre le réseau Transilien, les RER et le métro ».

Elle favoriserait notamment la mobilité et les chances d'accès à l'emploi « ce qui est déterminant pour un département dont le taux de chômage est un des plus élevés de France ».

Par ailleurs, l'axe Le Bourget – Aéroport Roissy-Charles-de-Gaulle constitue un potentiel important de développement économique, générateur de nombreux emplois pour les populations locales. En outre, la desserte de l'aéroport du Bourget reste un enjeu fort pour le développement du musée de l'air et de l'espace et du parc des expositions du Bourget.

Comme l'affirment les trois partenaires, « Qu'il soit question d'emploi, de renouvellement urbain, des dessertes aéroportuaires ou des perspectives liées à l'organisation des JO 2024, la construction de la ligne 17 permettra de conjuguer tous ces éléments qui favoriseront la réussite de notre territoire. »