Seine-Saint-Denis : Les achats des sapeurs-pompiers présentés aux PME

Ouverte à toutes les PME d’Île-de-France, cette rencontre leur permettra de comprendre l'organisation du donneur d'ordres, ses enjeux et ses besoins, de nouer des contacts. Cette réunion « achats » se déroulera en présence du commissaire principal Olivia Berenger, chef du bureau des affaires juridiques et de la commande publique.

* Renseignements et inscriptions : omaire@cci-paris-idf.fr ou 0820 012 112 (0,12 €/min).