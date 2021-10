Seine-Saint-Denis : Le siège du Conseil régional va élire domicile à Saint-Ouen

Six mois après le vote, en Conseil régional, du principe du déménagement des services et de l'exécutif régional, Valérie Pécresse a dévoilé le site retenu. Il s'agit de Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Plus précisément dans le quartier des Docks, proche de la mairie, dans le projet immobilier « Influence ».

Ce déménagement des services régionaux et de la présidence commencera dès 2018.

« Saint-Ouen, réunit le plus d'atouts : proximité des transports en commun, en particulier de la future gare du Grand Paris, tissu économique et culturel dynamique, sécurité de l'environnement, projet architectural... Nous allons pouvoir concevoir un hôtel de région moderne, beau, confortable et spacieux », a détaillé la présidente du Conseil régional.

9,2 millions d'euros d'économies par an

Dès mars, 37 sites avaient été identifiés comme pouvant accueillir le futur hôtel de Région. Trois sites restaient en lice ces dernières semaines : Saint-Ouen (93), Ivry-sur-Seine (94) et Saint-Denis (93). Le choix a été fait sur des critères «objectifs et en concertation permanente avec les agents régionaux», a indiqué Valérie Pécresse. Il est en outre, fortement symbolique. « Passer de l'autre côté du périphérique, c'est aller à la rencontre de tous les Franciliens », a-t-elle souligné.

L'un des objectifs est, dans un contexte budgétaire tendu, de faire des économies. Jusqu'ici les plus de 2000 agents régionaux étaient répartis sur 11 sites différents. La Région loue actuellement 50 000 m² dans Paris pour plus de 30 millions d'euros. Ce déménagement va permettre de générer 9 millions d'euros d'économies par an, avant même la vente de l'immobilier régional situé dans Paris.

Le cabinet d'architecture parisien Jacques Ferrier a conçu l'ensemble immobilier « Influence ». À son actif, notamment, les bâtiments du Collège de France à Paris, le nouveau siège d'Hachette Livre à Vanves ou encore le pont de Choisy.

Visite en images