Seine-Saint-Denis : Le prix Stars & Métiers remis à deux artisans de Bobigny

Le frère et la sœur sont devenus champions nationaux du management des ressources humaines grâce à leur souci du bien-être de leurs salariés et leur volonté de placer l'humain au cœur de leur entreprise.

Dans un contexte de transition numérique, ils ont su accompagner leurs salariés au sein de leurs établissements Guegan, menuiserie familiale devenue entreprise high-tech florissante. La confiance et l'écoute priment dans un unique but : renforcer l'épanouissement et la motivation des équipes.

Les dirigeants font évoluer les carrières en fonction des envies et des contraintes personnelles de leurs salariés, ils proposent des aménagements de poste, des reconversions… Un chargé d'affaires est ainsi devenu responsable informatique, et deux Compagnons poseurs ont évolué vers un poste de responsable des machines numériques pour l'un, et responsable de l'atelier résine pour l'autre.

Pour une entreprise en pleine transformation numérique, ces principes de management se sont révélés essentiels. « On comprend bien que travailler le bois depuis un ordinateur ait pu inquiéter les aînés », expliquent Jean-François Guegan et Véronique Doullé, qui se sont montrés d'autant plus attentifs. Le mélange des générations a aussi facilité la transition : les jeunes, beaucoup plus à l'aise avec le numérique, épaulent les plus expérimentés qui transmettent le savoir-faire artisanal traditionnel.

Dès la fin des années 1990, les artisans anticipent l'avènement du numérique. Ils s'équipent de machines modernes et emménagent dans des locaux de 3 500 m2. Le bénéfice est immédiat : gain de productivité, sécurité améliorée et des possibilités créatives enrichies. Aujourd'hui, en alliant équipements de pointe à commande numérique et savoir-faire traditionnel des Compagnons, les établissements Guegan produisent des aménagements haut de gamme et du mobilier sur mesure pour les établissements de santé et de grandes institutions publiques comme la mairie de Paris, la RATP, les aéroports de Paris, l'Assemblée nationale ou encore le Centre national d'études spatiales (CNES).

Stars & Métiers : dix ans de célébration de l'excellence artisanale

Organisé par les Banques Populaires et les chambres de métiers et de l'artisanat, le prix national Stars & Métiers, qui célèbre ses dix ans cette année, récompense des chefs d'entreprise artisanale pour leur exemplarité et leur audace en matière d'innovation technologique, stratégique, de management et de dynamique commerciale. En primant chaque année ces belles réussites, Stars & Métiers met en lumière « L'Artisanat, première entreprise de France » mais aussi les femmes et les hommes qui composent ce secteur et le font rayonner au-delà de nos frontières.

Avec le soutien de ses partenaires historiques, l'Union Professionnelle Artisanale (UPA) et les Socama, premier réseau de cautionnement mutuel pour les artisans, le prix Stars & Métiers est placé sous le haut patronage du secrétariat d'État en charge du commerce, de l'artisanat, de la consommation et de l'économie sociale et solidaire.