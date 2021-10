Seine-Saint-Denis : Laurent Russier nouveau maire de Saint-Denis

Le nouveau maire a été élu avec 41 voix sur 55. Douze conseillers municipaux se sont abstenus, deux ont voté pour la candidature dissidente de Philippe Caro, selon la mairie. Didier Paillard, 62 ans, avait annoncé le 27 septembre son intention de démissionner après douze ans à la tête de cette commune populaire de plus de 100 000 habitants au nord de Paris, qui abrite la nécropole royale, le Stade de France et le siège du quotidien L'Humanité. Il estimait alors « nécessaire que de nouvelles énergies, bien en phase avec l'évolution de la société, puissent s'exprimer ».

M. Paillard avait ensuite soumis à sa majorité municipale la candidature de Laurent Russier, adjoint au maire depuis 2014 (délégué à la démocratie locale, la vie des quartiers et au quartier Grand centre-ville) et vice-président du bailleur social Plaine commune habitat, qui gère plus de 18 000 logements sur sept communes de Seine-Saint-Denis.

Une affaire a récemment jeté le trouble dans la commune, avec l'interception par la douane le 18 novembre d'un camion transportant 500 kg de cannabis en provenance d'Espagne au moment où il entrait dans le centre technique municipal (CTM) de Saint-Denis. Trois hommes soupçonnés d'être impliqués dans le trafic, dont l'un travaillait pour la mairie, ont été mis en examen et écroués. Le CTM a été placé sous tutelle.

Aux dernières municipales, le PCF l'avait emporté de justesse face au socialiste Mathieu Hanotin dans ce bastion historique des communistes.