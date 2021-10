Seine-Saint-Denis : lancement du projet R'City

Le futur démonstrateur R’City permet d’envisager tout projet en matière de mobilité au regard de l’évolution du territoire, puis de l’illustrer dans un cadre réaliste. Sur cette plateforme de simulation systémique et de modélisation3D, développée par ForCity, sont intégrées toutes les informations permettant de modéliser les phénomènes urbains, d’appréhender les évolutions et de visualiser des scenarii.

Les utilisateurs pourront intégrer les caractéristiques du territoire qui impactent leur problématique de mobilité (déplacements des salariés, des populations locales, infrastructures de transport en commun existant, réseau routier, etc.) et réaliser ensuite des simulations à l’aide d’indicateurs (temps de parcours, bouchons, pollution, coûts).

L’objectif final du démonstrateur est de favoriser le développement d’une mobilité durable et permettre un dialogue constructif sur l’impact des projets prévus avant leur mise en œuvre entre les différents acteurs concernés.

Un projet soutenu par la Région Île-de-France

Le territoire d’expérimentation de R’City est celui de l’Établissement public territorial Paris Terres d’envol (Roissy, le Bourget, etc.) élargi aux trois communes Gonesse, Garges-lès-Gonesse et Bonneuil. Il présente de forts enjeux de mobilité avec des quartiers mixant des activités aéroportuaires, du logement, des commerces et plusieurs projets de transport (mise en service du Grand Paris Express en 2023 et 2024). Ce territoire, qui souffre de la congestion de certains axes de transport et de difficultés d’accès à des lieux générateurs de trafic (aéroports, Parc des expositions…), constitue un terrain idéal pour expérimenter le développement d’un outil innovant pour anticiper les défis environnementaux à relever. Cette expérimentation pourrait être étendue à d’autres territoires franciliens.

Ce projet, piloté par la CCI Seine-Saint-Denis, avec l’appui de la société ForCity, a été sélectionné par le Conseil régional d’Île-de-France dans le cadre de son appel à projets « Innovation en faveur de la mobilité durable francilienne » qui vise à faire émerger des territoires d’excellence en matière de mobilité durable. R’City s’inscrit également dans les objectifs de la politique régionale en faveur de l’innovation, du Schéma directeur de la Région Île-de-France, du Schéma régional climat air énergie et du Plan de protection de l’atmosphère. SNCF Transilien, Keolis CIF et l’EPA Plaine de France s’investissent fortement dans le développement de ce démonstrateur. D’autres partenaires ont confirmé leur intérêt pour participer à ce projet, notamment le Conseil départemental de Seine-Saint-Denis, la Société publique locale (SPL) de l’aéroport du Bourget, Viparis et le pôle de compétitivité Advancity.