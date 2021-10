Seine-Saint-Denis : La ministre de l'Éducation dresse un bilan positif des mesures pour l'école

A la rentrée scolaire 2014, de nombreuses classes de primaire s'étaient retrouvées sans maître, une situation qui avait provoqué une mobilisation sans précédent de parents d'élèves, en particulier à Saint-Denis.

En cause, la forte croissance de la démographie scolaire, combinée à la faible attractivité de ce département, l'un des plus jeunes et des plus pauvres de France, auprès des futurs professeurs des écoles.

Sur les neuf mesures correctives que la ministre Najat Vallaud-Belkacem s'était alors engagée à mettre en œuvre, sept l'ont déjà été, affirme le ministère dans un communiqué. « Cela se traduit, pour les écoles de Saint-Denis, par l'augmentation du nombre d'enseignants titulaires et une meilleure stabilité des équipes enseignantes », est-il précisé.

Au total, 503 postes ont été créés sur la seule rentrée 2016, portant à 1 066 le nombre de créations depuis 2012 en Seine-Saint-Denis. En outre, la ministre a annoncé récemment la reconduction en 2017 pour la troisième année consécutive du concours exceptionnel mis en place dans l'académie de Créteil, dont relève la Seine-Saint-Denis, et qui permet aux candidats d'autres académies de concourir.

« À la session 2016, 9 069 candidats s'étaient inscrits à ce concours exceptionnel, ce qui a permis de pourvoir l'ensemble des 500 postes ouverts », selon le communiqué.

En 2016, 2 300 postes ont ainsi été offerts au concours de professeur des écoles, un chiffre presque trois fois supérieur à celui de 2012 (850). Au titre des engagements tenus, le ministère met aussi en avant l'instauration d'une formation en alternance dès la première année de master. Jugée concluante, cette expérimentation a été étendue dans les académies de Versailles, Amiens et Reims. Enfin, alors que le recours massif à des contractuels sans expérience dans l'enseignement avait été très critiqué, ces derniers bénéficient désormais d'une semaine de formation avant la rentrée scolaire et de formations tout au long de l'année.

Au titre des engagements qui n'ont pu être honorés, le ministère admet que le projet de créer un concours spécifique pour encourager les contractuels à devenir enseignants n'a pu aboutir pour des raisons juridiques liées au statut des fonctionnaires mais devrait être rendu possible par l'adoption de la loi Égalité et Citoyenneté.

« Pour que la ministre finisse son travail », le syndicat d'enseignants SNUipp-FSU 93 demande dans un communiqué la création « en nombre » de postes de Rased (Réseau d'aides spécialisées aux élèves en difficulté).

Sous le précédent gouvernement, 190 Rased avaient été supprimés. « On a stoppé l'hémorragie, affirme la ministre dans une interview accordée au Parisien. Il y en a 16 de plus qu'en 2012. Ce sera l'une des priorités de la rentrée 2017 », ajoute-t-elle.

Elle souligne encore qu' « avec la réforme de l'éducation prioritaire, 64 % des écoles du 93 sont désormais en Réseau d'éducation prioritaire », ce qui « rajoute des moyens en termes d'assistants sociaux, d'infirmiers, de psychologues et limite le nombre d'élèves par classe. Je souhaite évidemment que nous allions encore plus loin », conclut-elle.