Seine-Saint-Denis : La Banque de France construit son nouveau coffre-fort à La Courneuve

Par souci d'économie et d'organisation, la Banque de France souhaite centraliser sur un seul et même site ses cinq établissements. C'est donc un quart des billets émis en France qui sera stocké et traité dans ce nouveau coffre-fort, à La Courneuve. Le coût de ce centre fiduciaire, opérationnel au printemps 2018, est estimé à 95 millions d'euros.

Le site sera évidemment placé sous très haute sécurité. Selon le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, ce sera un véritable « Fort Knox à la française ». Parmi les mesures imposées, un contrôle de la rétine de l'œil obligatoire pour les 350 agents qui y travailleront.

Fossés, herses, caméras infrarouges…

Le complexe sera ultra-bétonné et entouré de fossés, de talus et de herses pour empêcher les intrusions. Tous les murs devraient faire quatre mètres d'épaisseur minimum. Cette forteresse est aussi prévue pour résister aux attaques aériennes.

Les convoyeurs de fonds devront passer par un sas de sécurité. Leur véhicule sera ensuite passé au crible avec des caméras infrarouges pour s'assurer qu'il n'y a pas de commando armé à l'intérieur. Des palettes robotisées s'assureront du tri et du transport des billets jusqu'au coffre-fort, bien gardé par un labyrinthe de rayons laser qui, au moindre franchissement, déclencheront l'alarme.

De quoi en faire, selon la Banque de France, l'un des centres fiduciaires les plus sécurisés et automatisés d'Europe.