Seine-Saint-Denis habitat récompensé pour son innovation

Ces dernières années, plusieurs incendies domestiques ont marqué la France. Seine-Saint-Denis habitat en a connu dans son patrimoine. Après le lancement en 2019 de formations en pied d'immeuble par un ancien pompier dans un camion itinérant, l'Office a décidé d'amplifier ses actions de prévention contre les incendies domestiques grâce à la réalité virtuelle. Cette nouvelle formule, plus interactive, s'adresse notamment aux jeunes. En septembre 2020, Seine-Saint-Denis habitat a lancé 15 ateliers de prévention avec des casques de réalité virtuelle. Cette solution a été développée avec l'appui d'une start-up spécialisée. Le système est particulièrement simple d'utilisation, il suffit de mettre un casque sur sa tête pour être plongé dans la simulation. L'expérience est d'autant plus réaliste qu'elle s'appuie sur la modélisation d'éléments du patrimoine de l'Office. Plusieurs scénarios sont proposés et permettent d'appréhender des situations comme une évacuation ou un confinement en cas de départ de feu ou de découvrir les mauvaises pratiques telles que l'encombrement de balcons, ou l'utilisation de multiprises les unes sur les autres.

Cette innovation est facilement réplicable par d'autres bailleurs, Seine-Saint-Denis habitat la mettra d'ailleurs bientôt gratuitement à disposition de tous les organismes Hlm.

Seine-Saint-Denis habitat a décidé de reverser les 5 000 euros du prix des Trophées de l'Innovation HLM à l'association pour le développement des œuvres sociales des sapeurs-pompiers de Paris (ADOSSPP).