Seine-Saint-Denis : financement de 80 conseillers numériques France Services

Lors de leur déplacement en Seine-Saint-Denis, les ministres Nadia Hai, ministre déléguée chargée de la Ville, et Cédric O, secrétaire d'État chargé de la Transition numérique et des Communications électroniques, ont contractualisé avec les principales collectivités territoriales l'engagement de l'État à financer et former 80 conseillers numériques France Services.

80 conseillers numériques recrutés d'ici deux mois

Par cet accord, les collectivités territoriales, avec le soutien de la Préfecture très mobilisée, s'engagent à finaliser et à présenter à l'État un projet d'accueil de 80 conseillers d'ici 2 mois. À partir de ce projet, les conseillers numériques seront recrutés, formés puis déployés.

« L'accès au numérique est une arme majeure pour renforcer l'égalité des chances dans les quartiers prioritaires de la Politique de la Ville : accès aux droits pour les citoyens, continuité éducative pour les écoliers, mais aussi télétravail, e-santé. En Seine-Saint-Denis, le ministère de la Ville mobilise plus d'un million d'euros pour fournir du matériel informatique, des moyens de connexion et la formation aux usages du numérique. C'est une véritable stratégie globale qu'il convient de mener en agissant sur toute la chaîne. Les 80 conseilleurs numériques recrutés dans ce département sont indispensables pour permettre aux habitants de s'emparer de ces outils », a indiqué Nadia Hai.

« C'est un signal fort de signer aujourd'hui cet accord en Seine-Saint-Denis, territoire marqué par la fracture numérique. Le dispositif Conseillers Numériques va permettre non seulement de mieux former et accompagner les habitants dans leurs usages numériques quotidiens mais aussi d'ouvrir des opportunités d'emploi local à des habitants intéressés pour devenir conseiller numérique. », a déclaré Cédric O.

L'inclusion numérique, dispositif clé du Plan de relance

L'inclusion numérique est un dispositif clé du Plan de relance qui mobilise une enveloppe de plus de 200 millions d'euros, afin de déployer sur le terrain 4 000 conseillers numériques, professionnels de l'accompagnement,

pour accompagner les Français les plus éloignés à devenir autonomes avec les outils numériques du quotidien. Ces conseillers organiseront notamment des ateliers d'initiation au numérique pour les habitants pour échanger avec ses proches, faire son CV, suivre la scolarité des enfants en ligne ou encore maitriser les données personnelles et vérifier les informations, etc.