Seine-Saint-Denis : fermeture de l'A3 du 12 au 18 août entre Porte de Bagnolet et Rosny-sous-Bois

La ligne du tramway T1 va être prolongée. Des travaux sont actuellement en cours et ces derniers vont entraîner une fermeture temporaire d'un tronçon de l'autoroute A3 dans les deux sens, entre la porte de Bagnolet et la ville de Rosny-sous-Bois. Cette fermeture va permettre de réaliser la démolition de l'ancienne bretelle d'autoroute située au-dessus du boulevard Branly à Romainville et reliant l'ex-A186 à l'A3 vers Paris.

Ces travaux marquent le début de la dernière phase du chantier de démolition de l'ex A186 qui est en cours depuis le début du mois de juin. Cette ancienne bretelle d'autoroute accueillera désormais divers moyens de transport. Parmi eux, la ligne de tramway T1 mais également des espaces pour les piétons et les cyclistes. Ce partage de cette avenue entre les différents moyens de transport est possible grâce à la largeur importante de cette ancienne route.

Concernant la ligne de tramway, le projet vise à prolonger la ligne T1 depuis le terminus actuel de Noisy-le-Sec en Seine-Saint-Denis jusqu'à la gare de Val de Fontenay à Fontenay-sous-Bois dans le Val-de-Marne. Le nouveau tracé traversera Bobigny, Noisy-le-Sec, Romainville, Montreuil, Rosny-sous-Bois, Fontenay-sous-Bois avec 15 nouvelles stations et 6 stations réaménagées. La mise en service de ce prolongement de 7,7 kilomètres est prévue pour 2027.

Stéphane Troussel, président du département de Seine-Saint-Denis, se réjouit de l'avancée des travaux : « Cette nouvelle phase de chantier spectaculaire représente une avancée majeure en vue du prolongement du T1 vers Val de Fontenay. Elle incarne surtout notre détermination, avec Corentin Duprey, vice-président chargé des mobilités durables et du développement du territoire, à transformer le territoire de la Seine-Saint-Denis en multipliant l'offre de transports en commun, synonyme de désenclavement, d'accès à l'emploi, à la culture, de réductions des nuisances environnementales, et d'apaisement du cadre de vie pour chacune et chacun. ».

Pendant la durée des travaux, des itinéraires de substitution seront mis en place. Les livraisons aux zones commerciales seront guidées par une information déployée sur les axes locaux afin d'atteindre dans les meilleures conditions l'accès plus proche à l'A3, à l'A86 ou au Boulevard périphérique.