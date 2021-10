SEINE-SAINT-DENIS : “Deux abeilles” pour Montreuil

Le comité de labellisation a tenu à souligner la démarche remarquable de Montreuil en faveur des abeilles domestiques et de la biodiversité notamment la volonté de faire de la ville un territoire apicole avec une mise à disposition de terrains à destination d'apiculteurs locaux. Ce label récompense aussi un soutien au tissu associatif apicole local et une forte augmentation du nombre d'apiculteurs. L'Union nationale de l'Apiculture française estime que Montreuil peut encore progresser dans cette voie en intensifiant sa lutte contre le frelon asiatique.

« Face au phénomène d'effondrement des colonies d'abeilles dans le monde, l'apiculture urbaine reprend tout son sens. Montreuil a souhaité être une ville engagée dans la valorisation du travail de préservation des abeilles en favorisant, par une gestion sans pesticides de ses espaces verts, l'installation de ruches sur son territoire, dans les espaces publics, sur des bâtiments publics ou des espaces privatifs », a souligné Ibrahim Dufriche-Soilihi, premier adjoint au maire en recevant ce label.

En 2017 on dénombrait plus de 120 ruches à Montreuil, gérées par une trentaine d'apiculteurs presque tous amateurs. Vingt ruches sont situées dans l'espace public, au sein de l'école Louise-Michel, du parc des Beaumonts. Vingt autres ruches sont installées sur des terrasses d'entreprises et toutes les autres, chez des particuliers.

La production de miel urbain montreuillois rencontre un franc succès auprès des habitants. Il se retrouve dans les fêtes locales, entre dans la composition de box cadeaux et a même été primé au concours des miels d'Île-de-France 2017. Cet aliment sain (les pollutions sont filtrées par les abeilles), produit localement (les abeilles ont un rayon d'action de

3 km), participe à la promotion de la biodiversité en ville et contribue à sensibiliser adultes et enfants aux enjeux de santé et d'alimentation équilibrée. En 2017, plus de 30 classes des écoles de Montreuil ont bénéficié de visites pédagogiques des ruches afin de sensibiliser les enfants à la question de la biodiversité en ville.