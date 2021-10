Seine-Saint-Denis : Danielle Dubrac, nouvelle présidente de la CCI

Les 24 nouveaux membres (11 femmes et 13 hommes) ont été élus pour cinq ans à l'issue des récentes élections consulaires.

Ces chefs d'entreprise bénévoles représentent les quelque 65 000 entreprises du commerce, de l'industrie et des services, implantées en Seine-Saint-Denis.

L'Assemblée générale a élu à l'unanimité Danielle Dubrac, présidente de la Chambre de commerce et d'industrie de Seine-Saint-Denis.

Elle succède à Gérard Lissorgues qui a assuré ces fonctions de 2012 à 2016.

En charge de l'apprentissage à la Chambre de commerce et d'industrie de Paris Île-de-France depuis 2004, Danielle Dubrac est « très attachée au territoire de la Seine-Saint-Denis » où elle vit et exerce son activité professionnelle de gérante du cabinet Sabimmo, dédié à l'administration de biens immobiliers. Danielle Dubrac est également très impliquée au niveau associatif et a notamment présidé l'Ecole de la 2e chance de Seine-Saint-Denis et la Délégation 93 des Femmes chefs d'entreprise.

Elle est membre du Conseil économique, social et environnemental (CESE). L'Assemblée générale a également élu le nouveau bureau : Philippe Fanartzis et Nicholas Moufflet vice- présidents, Marie-Pierre Calvayrac, et Marie-Christine Durant, trésorière et trésorière adjointe, Jean-Lou Blachier et Corinne Dos Santos, secrétaires.

La nouvelle présidente a insisté sur “le dynamisme du département”, prenant notamment pour exemple la création d'entreprises qui est la plus forte d'Ile-de-France. Mais elle a montré également, l'importance de la mission de la CCI 93 auprès des entreprises « car c'est aussi le département au sein duquel le taux de disparition d'entreprises est le plus élevé, notamment parmi celles récemment créées ».