Seine-Saint-Denis : Challenge du numérique

A l’occasion de ce challenge, la CGPME 93 lance un appel à projets à destination des entreprises, notamment des PME, en lien avec le numérique, qui affrontent des problèmes sans pouvoir les résoudre. Les entreprises ont ainsi jusqu’au 25 juin prochain pour proposer et déposer leur(s) challenge(s). Dix projets seront ensuite sélectionnés, puis mis en ligne gratuitement sur la plateforme Seeknsolve.

A travers cette opération, les entreprises ont l’opportunité de se lancer rapidement dans le digital en étant accompagnées jusqu’au terme de la réalisation de leur projet numérique. Comme le précise la CGPME93, « Elles trouvent ainsi une aide concrète et rapide au développement de l’entreprise ; un accès facilité à des ressources externes ; la résolution de tout type de problématique ; la détection de talents et la promotion de l’entreprise. »