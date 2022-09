SEINE-SAINT-DENIS : budget participatif du Département, l’heure des votes

Comme le précise le Département, « toute personne de plus de 11 ans résidant, travaillant ou étudiant en Seine-Saint-Denis pourra choisir ses projets préférés en votant en ligne ou par formulaire papier. Les projets lauréats seront dévoilés fin 2022 pour de premières réalisations début 2023 ».

Dotée d’une enveloppe de 3 millions d’euros, cette première édition du budget participatif invitait toute personne de plus de 11 ans habitant, étudiant ou travaillant en Seine-Saint-Denis à proposer, du 7 mars au 15 mai, un projet servant l’intérêt général et s’inscrivant dans le champ des compétences départementales : une piste cyclable sur une route départementale, un parcours sportif dans un parc, une façade végétalisée sur une crèche, etc.



Plus d’informations sur https://jeparticipe.seinesaintdenis.fr