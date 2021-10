Seine-Saint-Denis : 2e édition du salon coworking les 12 et 13 octobre

En France, le nombre d'espaces de coworking est passé de 250 à 360 entre 2015 et 2016. Ces espaces ont le statut d'entreprise (57 %), ou d'association. La plupart dispose d'une capacité de 21 à 50 postes.

Afin de démocratiser ce véritable phénomène social et l'esprit qui l'accompagne, Meriem Belazouz, coworkeuse et entrepreneure du monde digital, a créé en 2016 le salon Coworking. Cette fondatrice de plusieurs plateformes interactives et collaboratives est convaincue que « le coworking constitue un formidable atout pour la création, le développement et la réussite des entreprises ».

Pour elle, « L'esprit du coworking procure une véritable dynamique pour travailler dans un environnement qui améliore la productivité et brise l'isolement du travail à domicile. Au-delà du phénomène sociétal, cet écosystème permet de développer son réseau d'affaires et de créer des communautés solidaires et de partage. Il révolutionne le monde du travail et apporte une nouvelle vision de l'économie collaborative. Les lieux de coworking sont des bouillons de business, de créativité, et deviennent des lieux de référence dans le monde pour dénicher les talents des entrepreneurs de demain. »

Les mutations du travail

Organisé en partenariat avec l'agence Action relay, Créafluence, ce salon a pour ambition première de démocratiser l'esprit du coworking et faire découvrir les mutations du travail de demain, à la fois auprès des entrepreneurs et du grand public.

La deuxième édition du salon Coworking sera l'occasion de participer à deux journées riches en découvertes et rencontres. Autour des villages, conférences, tables rondes, ateliers et animations, de nombreux experts du coworking et du travail collaboratif viendront partager leurs expériences et expertises au cœur du Stade de France.

De 9 h à 18 h / Stade de France - Porte E 21

Avenue Jules Rimet – Saint-Denis

Entrée gratuite en fonction des places disponibles.

Inscriptions sur : visitors.salon-coworking.com