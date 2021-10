Seine Ouest Habitat & Patrimoine inaugure son premier foyer de jeunes actifs à Meudon

La structure est gérée par l'Association “Les Jeunes de La Plaine”, déjà intervenante dans un foyer à Issy-les-Moulineaux, qui assure une présence 24h/24 sur place et qui accompagne les jeunes dans leurs démarches. Ce type d'habitat à dimension sociale permet d'offrir un cadre sécurisant et de donner un coup de pouce aux jeunes qui s'y installent. Dans ce lieu, véritable espace d'apprentissage de la vie en société, leur parcours vers l'autonomie est facilité.

Le bâtiment, réalisé par l'agence Cobe Architecture et labellisé Habitat et Environnement, a été conçu avec des matériaux durables à l'instar du bois choisi pour les façades et les volets : du douglas. Aussi, afin de diminuer notre impact environnemental, des panneaux solaires ont été installés en toiture, permettant une économie de 30 % de la consommation en eau chaude sanitaire.